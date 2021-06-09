LADA Granta c системой LADA Connect

К заказу у дилеров доступны первые модели LADA, подключенной к телематической платформе LADA Connect, которая позволяет удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона.

Что такое Lada Granta с системой Lada Connect? Фактически, перед нами машина, оборудованная телеметрией. Будущий владелец такого автомобиля при помощи специального приложения, которое доступно для iPhone и смартфонов на Android, получит возможность управления замками дверей, запуском двигателя и системой кондиционирования. Также через приложение можно просматривать данные по машине – заряд аккумулятора, запас топлива и так далее.

Заметим, что для покупателей «подключенной» версии Granta будут доступны индивидуальные условия сервисного обслуживания и специальные страховые программы. Кроме того, система способна восстанавливать обстоятельства ДТП: динамику разгона или торможения перед столкновением, скорость и положение автомобиля. Также через приложение можно оперативно направить заявление об убытке в страховую компанию.

«Мы рады представить первую модель LADA с системой Сonnected Сar. Наша «подключенная» телематическая платформа — это принципиально новый уровень сервиса и комфорта, позволяющий открыть новые возможности автомобилей LADA. Особенно хотелось бы отметить, что функционал LADA Connect так же предоставляет возможность получения обратной связи от каждого ее водителя. Покупатели Granta c LADA Connect смогут поддерживать диалог с дилером через приложение – задавать вопросы, сообщать о неисправностях, записываться на ТО, получать полезную информацию об эксплуатации автомобиля. Такой информационный обмен позволит дистанционно осуществлять послепродажный мониторинг работы узлов и агрегатов автомобиля, предлагать водителям индивидуальные условия на ремонт и обслуживание», - сказал Оливье Морне, вице-президент по продажам и маркетингу марки LADA.