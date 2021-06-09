Автомобильный портал Motorpage
9 июн 2021

LADA Granta c системой LADA Connect

LADA Granta c системой LADA Connect
Автор фото: фирма-производитель

К заказу у дилеров доступны первые модели LADA, подключенной к телематической платформе LADA Connect, которая позволяет удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона.

Что такое Lada Granta с системой Lada Connect? Фактически, перед нами машина, оборудованная телеметрией. Будущий владелец такого автомобиля при помощи специального приложения, которое доступно для iPhone и смартфонов на Android, получит возможность управления замками дверей, запуском двигателя и системой кондиционирования. Также через приложение можно просматривать данные по машине – заряд аккумулятора, запас топлива и так далее.

Заметим, что для покупателей «подключенной» версии Granta будут доступны индивидуальные условия сервисного обслуживания и специальные страховые программы. Кроме того, система способна восстанавливать обстоятельства ДТП: динамику разгона или торможения перед столкновением, скорость и положение автомобиля. Также через приложение можно оперативно направить заявление об убытке в страховую компанию.

«Мы рады представить первую модель LADA с системой Сonnected Сar. Наша «подключенная» телематическая платформа — это принципиально новый уровень сервиса и комфорта, позволяющий открыть новые возможности автомобилей LADA. Особенно хотелось бы отметить, что функционал LADA Connect так же предоставляет возможность получения обратной связи от каждого ее водителя. Покупатели Granta c LADA Connect смогут поддерживать диалог с дилером через приложение – задавать вопросы, сообщать о неисправностях, записываться на ТО, получать полезную информацию об эксплуатации автомобиля. Такой информационный обмен позволит дистанционно осуществлять послепродажный мониторинг работы узлов и агрегатов автомобиля, предлагать водителям индивидуальные условия на ремонт и обслуживание», - сказал Оливье Морне, вице-президент по продажам и маркетингу марки LADA.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Xray

Судьба Lada Xray предрешена

07 июня 2021
Владимир Каданников

Прощайте, Владимир Каданников!

04 июня 2021

Нива возвращается в Дакар

02 июня 2021

Автомобили Lada cохранят прежние моторы, но сменят платформу

27 мая 2021

Нива поможет понять «Лебединое озеро»

14 мая 2021
Lada Granta

Lada Granta получит новый двигатель

13 мая 2021

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 pro (2021) как средство профилактики авитаминоза и апатии Тест драйв
07 июня 2021

Chery Tiggo 8
"Средство профилактики авитаминоза и апатии"
Lexus UX - lexus ux 250h (2019) сила гибрида
Тест драйв
04 июня 2021

Lexus UX
"Сила гибрида"
Audi e-tron - audi e-tron sportback (2021) оптическая революция
Тест драйв
02 июня 2021

Audi e-tron
"Оптическая революция от Audi e-tron Sportback"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"

Написано новостей:

2 8 4 0 8