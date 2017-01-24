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24 янв 2017

Lada Granta продемонстрировала трехкратный рост на немецком авторынке

Lada Granta продемонстрировала трехкратный рост на немецком авторынке
Автор фото: фликр.ком

Федерального агентства по автотранспорту Германии (KBA) в годовом отчете сообщает, что отечественная компания АвтоВАЗ в 2016 году продемонстрировала положительную динамику продаж на первичном авторынке ФРГ.

Согласно данным немецкого ведомства, по итогам прошлого года объем продаж автомобилей российского автопроизводителя на территории Германии был зафиксирован на уровне 1 686 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель увеличился на 43%.

При этом наибольшая доля в структуре немецких продаж АвтоВАЗа пришлась на внедорожник Lada 4x4 (65,8%). В абсолютных числах, объем реализации российского внедорожника в 2016 году составил 1 109 экземпляров, что на 12% превышает результаты 2015 года.

Следом за ним по количеству продаж идет Lada Granta. За отчетный период официальные дилеры компании в Германии передали в руки своих клиентов 569 таких автомобилей. Стоит отметить, что это в три раза больше (+203%), чем в 2015 году, когда компания продала только 188 экземпляров этой модели.

Оставшиеся восемь автомобилей в отчете KBA значатся как «прочие», но судя по тому, что на немецком авторынке АвтоВАЗ представлен только тремя моделями, нетрудно догадаться, что речь идет о модели Kalina.

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Quto, Wroom, Мотор

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