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17 авг 2021

Lada Granta стала дефицитом в России

Lada Granta стала дефицитом в России

Сейчас автомобильный рынок набрал бешенный темп, да настолько, что власти уже начинают отменять программы льготного кредитования, дескать, спрос есть – зачем стимулировать. Да, спрос есть, да такой, что некоторые модели становятся дефицитом.

Самая главная неприятность заключается в том, что дефицит касается самых доступных и бюджетных автомобилей.  Так недавно РИА «Новости» сообщили, что на рынке наблюдается недостаток самой популярной отечественной машины – Lada Granta. «Дефицит по всем моделям продлится до начала сентября. Ожидаем смещение спроса в сторону б/у автомобилей», — заявил неназванный представитель крупной сети дилерских центров, опрошенной ТАСС.

Также сообщается, что дефицит наблюдается во всем модельном ряду марки Lada. Это вызвано недостатком запчастей, что вызвало задержку производства.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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