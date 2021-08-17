Lada Granta стала дефицитом в России

Сейчас автомобильный рынок набрал бешенный темп, да настолько, что власти уже начинают отменять программы льготного кредитования, дескать, спрос есть – зачем стимулировать. Да, спрос есть, да такой, что некоторые модели становятся дефицитом.

Самая главная неприятность заключается в том, что дефицит касается самых доступных и бюджетных автомобилей. Так недавно РИА «Новости» сообщили, что на рынке наблюдается недостаток самой популярной отечественной машины – Lada Granta. «Дефицит по всем моделям продлится до начала сентября. Ожидаем смещение спроса в сторону б/у автомобилей», — заявил неназванный представитель крупной сети дилерских центров, опрошенной ТАСС.

Также сообщается, что дефицит наблюдается во всем модельном ряду марки Lada. Это вызвано недостатком запчастей, что вызвало задержку производства.