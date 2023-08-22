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22 авг 2023

Lada Largus и Vesta получат крыши отечественного производства

Lada Largus и Vesta получат крыши отечественного производства
Автор фото: фирма-производитель

На Московском автосалоне MIMS компания “Точмаш-Авто” заявила, что выиграла тендер на поставку разных комплектующих для автомобилей АвтоВАЗ

Речь идет не только о панорамных крышах, но также о подрулевых переключателях, кнопках открывания багажника и различных датчиках. Отмечается, что первыми на очереди получения панорамных крыш числятся модели Lada - Vesta и Largus. Сроки появления на автомобилях новых комплектующих пока не сообщаются. 

Напомним, что после ухода иностранных партнеров отечественные производители “АвтоВАЗ”, “КАМАЗ” и “ГАЗ” стали активно искать российских поставщиков. Модели Vesta и Largus столкнулись с серьезными проблемами в производстве из-за отсутствия важных компонентов. Компания продолжила выпускать автомобили Vesta, но в упрощенных комплектациях, а Largus пока остается под вопросом. Недавно “АвтоВАЗ” выпустил ограниченную партию экземпляров на заводе в Тольятти. Ожидается, что сборка будет возобновлена в сентябре на заводе в Ижевске. 

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