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7 окт 2021

Lada Niva Travel обзаведётся черной версией

Lada Niva Travel обзаведётся черной версией
Автор фото: Авто@mail.ru

АвтоВАЗ в скором времени выпустит новую специальную версию внедорожника Lada Niva Travel под названием Black

Версии Black есть практически у всех машин модельного ряда Lada – Vesta, Xray, Lada 4x4 – всего этого коснулась черная рука дизайнеров и маркетологов. Теперь же к ним присоединится и Lada Niva Travel. Внедорожник будет окрашен в специальный черный цвет. Также он получит черные колесные диски и черную же обивку потолка.  Еще к отличительным чертам можно добавить специальные шильдики с надписью «Black».

Вынуждены предупредить – не ждите каких-либо технических модернизаций, все железо здесь осталось без изменений – мотор 1.7 на 80 лошадиных сил, пятиступенчатая механическая трансмиссия и постоянный полный привод.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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