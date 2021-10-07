Lada Niva Travel обзаведётся черной версией

АвтоВАЗ в скором времени выпустит новую специальную версию внедорожника Lada Niva Travel под названием Black

Версии Black есть практически у всех машин модельного ряда Lada – Vesta, Xray, Lada 4x4 – всего этого коснулась черная рука дизайнеров и маркетологов. Теперь же к ним присоединится и Lada Niva Travel. Внедорожник будет окрашен в специальный черный цвет. Также он получит черные колесные диски и черную же обивку потолка. Еще к отличительным чертам можно добавить специальные шильдики с надписью «Black».

Вынуждены предупредить – не ждите каких-либо технических модернизаций, все железо здесь осталось без изменений – мотор 1.7 на 80 лошадиных сил, пятиступенчатая механическая трансмиссия и постоянный полный привод.