Lada с «роботом» может превратиться в кирпич

Обладатели автомобилей Lada с роботизированной коробкой AMT могут столкнуться с проблемой, которая не позволит эксплуатировать машины

Как сообщают профильные сообщества – сейчас наблюдается острый дефицит одного из важных компонентов в роботизированных коробках, а именно актуаторов. Напомним, что данную деталь поставляла немецкая компания ZF.

Любопытный факт – по заявлениям экспертов последние поставки актуаторов в Россию были зафиксированы в начале года. С середины зимы данную запчасть в страну не привозят, а дочернее предприятие «Лада Имидж», отвечающее за снабжение запчастями, отказывается принимать заказы из-за отсутствия возможностей поставок.

Между тем, сам актуатор является необслуживаемым узлом, то есть ремонтировать его у «официалов» не получится – деталь лишь подлежит замене. Да, «кудесники» из гаражей научились работать с ними, но бывают случаи, когда без установки новой детали не обойтись.

