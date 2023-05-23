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23 май 2023

Lada с «роботом» может превратиться в кирпич

Lada с «роботом» может превратиться в кирпич

Обладатели автомобилей Lada с роботизированной коробкой AMT могут столкнуться с проблемой, которая не позволит эксплуатировать машины

Как сообщают профильные сообщества – сейчас наблюдается острый дефицит одного из важных компонентов в роботизированных коробках, а именно актуаторов. Напомним, что данную деталь поставляла немецкая компания ZF.

Любопытный факт – по заявлениям экспертов последние поставки актуаторов в Россию были зафиксированы в начале года. С  середины зимы данную запчасть в страну не привозят, а дочернее предприятие «Лада Имидж», отвечающее за снабжение запчастями, отказывается принимать заказы из-за отсутствия возможностей поставок.

Между тем, сам актуатор является необслуживаемым узлом, то есть ремонтировать его у «официалов» не получится – деталь лишь подлежит замене. Да, «кудесники» из гаражей научились работать с ними, но бывают случаи, когда без установки новой детали не обойтись.
 

При написании новости использовалась информация:
Лада.Онлайн

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