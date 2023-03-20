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20 мар 2023

LADA вернет на конвейер «Ниву-пикап»

LADA вернет на конвейер «Ниву-пикап»

На АвтоВАЗе изготовили два кузова для пикапов c полуторной кабиной на базе Lada Niva Legend. Инсайдеры говорят, что скоро их направят на «ВИС-Авто», где проведут окончательную сборку предсерийных прототипов

Коммерческие «Нивы» в линейке LADA существуют давно, но большинство из них имеют в основе рамную  конструкцию. Пикап на базе штатных узлов и агрегатов (то есть с несущим кузовом) тоже присутствовал в модельном ряду. Модель называлась 2329, а выпускали ее малыми объемами вплоть до 2019 года.

Мы неслучайно упомянули компанию «ВИС-Авто», именно она станет партнером по возрождению вышеуказанного проекта. Ранее  сборку пикапов осуществляла фирма «Супер-Авто».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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