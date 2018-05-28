Рынок Чили: третий по величине в Южной Америке, в прошлом году там было продано 370 тысяч автомобилей. АвтоВАЗ трижды пытался продавать здесь автомобили: в конце 70-х, в 1982 и 1988 годах. Но 20 лет назад окончательно ушел с местного рынка.

Однако теперь российская марка возвращается в Чили. Заниматься ими будет местная компания Lada Chili, которая уже открыла салоны в Сантьяго, Пунта Аренас и Койайке и готовится открыть еще один в Ранкгуа. В течение этого года планируется открыть еще четыре дилерских центра.

В Чили АвтоВАЗ будет продавать четыре модели, причем ни одной свежей среди них нет. Это, естественно, внедорожник Lada 4x4, Lada Kalina Cross, Lada Granta и фургон Lada Largus. На российском заводе говорят о том, что подбирали модельный ряд так, чтобы машины были «оптимальны по функциональности, практичности доступности цены и адаптированности к сложным дорожным условиям». В этом году в Чили планируется продать 400 автомобилей Lada.

В Чили АвтоВАЗ откровенно демпенгует: автомобили Lada здесь предлагаются по более низким ценам, чем в соседних Боливии, Никарагуа и Перу.

В будущем году в Чили планируется продать уже полторы тысячи автомобилей Lada. А в 2020 году на рынок может выйти и новое поколение Lada 4x4, ведь ее сборку планируют организовать в соседней Бразилии.

