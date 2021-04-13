Lada Vesta лишили мотора 1.8

Популярной отечественной модели пересмотрели моторную линейку. Обычным версиям оставили мотор 1.6. Старший двигатель доступен лишь версиям Cross.

Да, как сообщает портал «Лада-Онлайн» производитель решил убрать 122-сильный агрегат из моторной линейки седанов и универсалов Vesta. Причина – очень низкий спрос. То есть теперь в распоряжении будущих владельцев останутся два мотора 1.6 – на 106 и 113 лошадиных сил, которые будут сочетаться с механикой и вариатором.

Между тем, по неофициальным данным, мотор 1.8 вернется на обычные «Весты с рестайлингом модели. Более того, мотор будет существенно доработан. Подробности не уточняются, но поговаривают, что мотор подведут под экологические стандарты Евро-6, а заодно увеличат его мощность до 140 лошадиных сил. Интересно будет взглянуть на развитие модели Vesta Sport, двигатель которой уже развивает 145 лошадиных сил.