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7 ноя 2022

Lada Vesta оснастят премиальными опциями

Lada Vesta оснастят премиальными опциями
Автор фото: фирма-производитель

Vesta изначально была автомобилем бюджетного сегмента, в одноклассники к которой можно смело записывать корейские и немецкие бюджетные седаны. Впрочем, после рестайлинга на российской модели стали появляться опции, которые присущи автомобилям более дорогого сегмента

К примеру, на днях инсайдеры заявили, что Vesta начнут оснащать системой контроля слепых зон. Сигнализировать о появлении объектов автомобиль будет традиционным для этой функции способом — за счёт световых индикаторов в зеркалах заднего вида. «Система КСЗ» должна повысить безопасность Весты посредством предупреждения о возможных столкновениях с транспортом, который водитель не может обнаружить обычным глазом.

Разумеется,  новые функции будут добавлены лишь в старших комплектациях модели.

При написании новости использовалась информация:
Лада.онлайн

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