АвтоВАЗ после более чем 20-летнего перерыва возвращается на рынок Кубы: предприятие отправило первую партию седанов Lada Vesta и универсалов Largos Cross в эту страну. Машины будут использоваться в качестве такси, прокатными и туристическими компаниями.

Любопытно, что кубинская сторона, судя по всему, не заплатила ни копейки за автомобили: сделку профинансировал российский госбанк ВЭБ, а поддержку оказал Российский экспортный центр.

«Куба, среди других латиноамериканских стран, является одним из наших приоритетных экспортных рынков, — отметил президент АвтоВАЗа Николя Мор. — Эта страна помнит и уважает бренд Lada, здесь до сих пор можно встретить на дорогах значительное число классических моделей Lada, Lada 4х4, и сегодня мы готовы возобновить свое присутствие с нашими современными автомобилями Lada Vesta и Lada Largus Cross. Они отлично адаптированы к местным задачам и условиям, соответствуют мировым стандартам качества. Со своей стороны мы обеспечим также обучение кубинских специалистов послепродажному обслуживанию и наличие запасных частей. Мы ценим поддержку этой сделки со стороны Правительства Кубы, Правительства России, Российского экспортного центра и ВЭБа, и рассчитываем продолжить поставки автомобилей Lada на Кубу в ближайшие годы с увеличением объемов».

Куба вряд ли станет приоритетным экспортным рынком: большая часть автомобилей Волжского автозавода продается в соседнем Казахстане. Однако такое возвращение символично, особенно после возобновления продаж автомобилей в Западной Европе.