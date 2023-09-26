Lada возвращается в Казахстан

Компания АвтоВАЗ планирует возобновить производство автомобилей марки Lada в Казахстане

Ранее на заводе «Сарыаркаавтопром», принадлежащий группе Allur, собирались такие модели как Lada Granta, Niva и Vesta. Производство приостановилось 2022 году, когда предприятие столкнулось с проблемой поставки комплектующих. Руководство российской компании отметило, что рынок Казахстана остается одним из важных стратегических направлений для экспорта автомобилей Lada. Определенное соглашение с правительством страны уже было достигнуто, вероятно, производство будет возобновлено в следующем году.

Напомним, что на данный момент все производственные мощности Lada в России развернутся на заводе в Тольятти. Там собираются Niva Travel, Niva Legend и Vesta NG. Производство Lada Largus сейчас находится в процессе переноса в Ижевск.