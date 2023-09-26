Автомобильный портал Motorpage
26 сен 2023

Lada возвращается в Казахстан

Lada возвращается в Казахстан
Автор фото: фирма-производитель

Компания АвтоВАЗ планирует возобновить производство автомобилей марки Lada в Казахстане

Ранее на заводе «Сарыаркаавтопром», принадлежащий группе Allur, собирались такие модели как Lada Granta, Niva и Vesta. Производство приостановилось 2022 году, когда предприятие столкнулось с проблемой поставки комплектующих. Руководство российской компании отметило, что рынок Казахстана остается одним из важных стратегических направлений для экспорта автомобилей Lada. Определенное соглашение с правительством страны уже было достигнуто, вероятно, производство будет возобновлено в следующем году.

Напомним, что на данный момент все производственные мощности Lada в России развернутся на заводе в Тольятти. Там собираются Niva Travel, Niva Legend и Vesta NG. Производство Lada Largus сейчас находится в процессе переноса в Ижевск.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Niva Travel

Lada Niva Travel получит отделку из экокожи

26 сентября 2023
Lada Granta Sport

Начались продажи Lada Granta Sport

25 сентября 2023

Запатентован шильдик для электрического Lada Largus

21 сентября 2023

Автомобили Lada получат китайский вариатор

20 сентября 2023

АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada Vesta в Узбекистане

19 сентября 2023
Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ сообщил о скором появлении Lada X-Cross 5 в дилерских центрах

13 сентября 2023

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour X90 Plus - jetour x90 plus (2023) раз ступенька, два ступенька... Тест драйв
20 сентября 2023

Jetour X90 Plus
"Раз ступенька, два ступенька..."
Exeed RX - exeed rx (2023) массаж и ароматерапия от exeed rx
Тест драйв
13 сентября 2023

Exeed RX
"Массаж и ароматерапия от EXEED RX"
Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие
Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 8 2 0