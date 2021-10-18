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18 окт 2021

Lada Xray и Lada Xray Cross получили новую мультимедийную систему

Lada Xray и Lada Xray Cross получили новую мультимедийную систему
Автор фото: фирма-производитель

«АвтоВАЗ» объявил о начале продаж хэтчбеков с мультимедийной системой, которая в сентябре уже дебютировала на семействе Vesta.

Фактически, мультимедийная система Lada Enjoy – это несколько урезанная версия устройства с приставкой Pro в названии.  Отличия заключаются в следующем – уменьшенная диагональ дисплея и упрощенный софт, из которого убрали интегрированную навигационную программу от Яндекс. Впрочем, все интерфейсы связи – Android Auto и Apple Car Play – полностью сохранены, а значит подключить смартфон и воспользоваться всеми программами, не составит труда.

Все остальное – идентично версии Enjoy Pro. То есть мы имеем аудиочип от Arkamys, интегрированную камеру заднего вида с динамическими и статическими линиями, безопасный режим общения hands-free, специальный микрофон с функцией подавления шума, а также возможность дистанционного управления на руле.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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