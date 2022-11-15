Lada заняла рекордную долю отечественного рынка автомобилей

Марка Lada заняла 42% российского рынка, что является рекордным показателем

Данные цифры приводит аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные базы электронных паспортов транспортных средств. В числовом выражении за вторую неделю ноября в России был продан 4641 автомобиль.

Большая часть из них – это «Гранты». На второй и третьей строчках рейтинга потребительских предпочтений расположились «Нивы» - классическая Niva Legend и более современная Niva Travel.

Надо сказать, что в топ-10 по продажам оказались и китайские автопроизводители - Haval, Chery, Geely. Замкнул десятку также УАЗ с результатом в 233 проданных автомобиля.

