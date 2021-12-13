Легендарную «Ниву» превратили в тягач

В Сети опубликовали фотографии необычного проекта, построенного на базе коммерческого пикапа ВИС-2346, который, по сути, представляет собой классическую Niva Legend в кузове пикап

Вся особенность этого проекта заключается в том, что перед нами не пикап, а настоящий седельный тягач, который способен тягать серьезные прицепы. В данный момент мы можем наблюдать лишь опытный образец, но создатель заявляет о готовности постройки опытной партии в тридцать экземпляров.

Что изменилось в ходе модернизации? Надо сказать, что модификации подверглись многие компоненты – достаточно начать с того, что автомобилю увеличили колесную базус 2850 до 3650 миллиметров, а также установили 100-сильный двигатель 1.8 Причем последний является переработанным штатным мотором 1.7, который попросту был расточен до необходимого объема.