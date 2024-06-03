Модели Lada получат новые опции

Компания АвтоВАЗ до конца года планирует оснастить модели Granta и Vesta новыми опциями. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов

В частности, Lada Granta получит климат-контроль и круиз-контроль. Также ожидается, что автомобилю улучшат материалы отделки салона. Что касается Vesta, то модели в третьем квартале этого года планируют вернуть ESP, датчики дождя и света, а также ряд других “комфортных” опций.

По словам Соколова, все системы будут российского производства. Они выпускаются на заводе “Итэлма” в Костроме. Ранее сообщалось, что собирать Vesta с системой стабилизации курсовой устойчивости начнут в августе этого года.