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3 июн 2024

Модели Lada получат новые опции

Модели Lada получат новые опции
Автор фото: фирма-производитель

Компания АвтоВАЗ до конца года планирует оснастить модели Granta и Vesta новыми опциями. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов

В частности, Lada Granta получит климат-контроль и круиз-контроль. Также ожидается, что автомобилю улучшат материалы отделки салона. Что касается Vesta, то модели в третьем квартале этого года планируют вернуть ESP,  датчики дождя и света, а также ряд других “комфортных” опций.

По словам Соколова, все системы будут российского производства. Они выпускаются на заводе “Итэлма” в Костроме. Ранее сообщалось, что собирать Vesta с системой стабилизации курсовой устойчивости начнут в августе этого года.

При написании новости использовалась информация:
ria

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