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22 фев 2022

Названа дата дебюта новой Lada Vesta Sport

Названа дата дебюта новой Lada Vesta Sport
Автор фото: фирма-производитель

Стали известны подробности о модернизированной спортивной версии седана Lada Vesta, которая увидит свет еще не скоро.

Если стандартная «Веста» уже сходит с конвейера, то со спортивной модификацией все сложно – наши коллеги из Autonews со ссылкой на представителей компании сообщают, что выпуск Vesta Sport будет налажен лишь в 2023 году. Параллельно с датой раскрыли и некоторые технические спецификации. К сожалению, ждать турбомотора 1.3 от Renault  не стоит – эта информация официально опровергнута, то есть под капотом Vesta Sport пропишется уже знакомый мотор 1.8. Вполне возможно его доработают, и мощность окажется несколько выше текущих 145 лошадиных сил.

Отметим, что Lada Vesta Sport отличается от обычного седана спортивным обвесом кузова, расширенной колеей, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, подвеской с особыми настройками и заниженным на 31 мм дорожным просветом, а также усиленными тормозными механизмами.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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