Немцы попросили возобновить продажу машин Lada в Европе

Глава официального дистрибьютора АвтоВАЗа в Германии создал петицию с требованием вернуть автомобили Lada в Европу

Немецкая компания Lada Deutschland, которая является дистрибьютором АвтоВАЗа в Евросоюзе, попросила возобновить продажи российских машин в ЕС. Глава фирмы Дитер Трзаска даже создал соответствующую петицию на портале Campact. На данный момент под ней подписались уже более тысячи человек.

В документе подчеркивается, что Lada предлагает широкий выбор нишевых моделей. По словам Трзаски, российские автомобили отличаются низкой ценой и имеют достаточно поклонников в Европе. Кроме этого глава Lada Deutschland напомнил о существующей дилерской сети бренда в ЕС. О том, что АвтоВАЗ перестанет продавать автомобили марки Lada в Европе, стало известно весной прошлого года. Согласно новому закону, с марта 2020 года показатель выбросов СО2 для легковых автомобилей не должен превышать 95 г/км. Поставлять менее экологичный транспорт в Евросоюз возможно, но покупателям придется платить за него повышенный налог, что делает автомобили неконкурентоспособными.