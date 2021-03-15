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15 мар 2021

«Нива» врывается в Англию

«Нива» врывается в Англию
Автор фото: фирма-производитель

Известный факт - наш легендарный автомобиль пользуется популярностью в Европе. Даже экология не изменит этого.

Германия, Англия - это лишь пара наименований из списка, где существуют целые клубы фанатов отечественного внедорожника. Однако, в последнее время экологические ограничения стали серьезной обузой для местных продавцов и владельцев - не вписывается наш «танк» в ужесточенные требования. Многие компании , которые занимались реализацией и сервисным обслуживанием «Нивы» попросту прекратили свою деятельность.

Правда, совсем недавно была найдена панацея! Спасла геополитика. Дело в том, что Англия, например, вышла из ЕС, что повлекло за собой снижение ограничений и таможенных пошлин. Местные «серые» дилеры уже начинают открывать предзакаы. Любопытно, но с семидесятых годов прошлого века - с 1974 по 1997 год «Нивы» официально ввозились на туманный Альбион.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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