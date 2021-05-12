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12 май 2021

Ниву «Крокодил» могут снять с производства

Ниву «Крокодил» могут снять с производства
Автор фото: фирма-производитель

Любимый жителями российской глубинки длиннобазный внедорожник ВАЗ 2131 может совсем скоро покинуть конвейер.

Надо отметить, что слухи о прекращении производства ходят уже с начала этого года, однако, несмотря на все происходящее, автомобили продолжают сходить с конвейера.  Правда, сегодня издание Garaz.cz, заявило, что жизненный цикл модели поддерживается лишь государственным заказом, который будет выполнен уже эти летом. Как только обязательства будут исполнены – модель, по мнению чехов, канет в лету.

Высвободившиеся мощности займут более современной моделью Lada Niva Travel, которая также выпуска­ется в пятидверном кузове. Сообщается, что именно на нее возрос потребительский спрос, тогда как на длинную «Ниву» он, наоборот упал.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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