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13 май 2021

Lada Granta получит новый двигатель

Lada Granta получит новый двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Популярный отечественный седан позаимствует восьмиклапанный мотор у обновленного Lada Largus

Речь идет о моторе 11182, который является прямым развитием двигателя 11186/11189, который устанавливается на «Гранты» в данный момент. Напомним, что в моторную гамму отечественной малолитражки входят и два 16-клапанных «атмосферника» объемом 1,6 литра: ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127 98 и 106 л.с.

Главное отличие нового мотора – увеличенная мощность. Предшественник развивал всего 87 лошадиных сил, тогда как новинка – уже 92. Если же углубиться в технику, то отличий, разумеется, обнаружится куда больше.Так, например, на новом моторе применяются шатуны от мотора 1.8, который устанавливается на «Весты». Также здесь устанавливаются облегченные коленвал и распредвал.  

При написании новости использовалась информация:
Drom

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