Новую Lada Vesta заметили на тестах

Если верить инсайдам, то презентация обновленной Lada Vesta с индексом FL состоится уже в конце этого года. Теперь у нас есть и доказательство данной теории

Под доказательством мы подразумеваем шпионские снимки с дорожных тестов модели, которые были опубликованы одним пабликом соцсети Вконтакте. Собственно на них изображен закамуфлмрованный универсал.

Впрочем помимо фотографий в сеть утекли и некоторые детали спецификации машины. Сообщается, что уже в базе новая Веста будет иметь светодиодную оптику. Единственная разница в том, что фары дальнено света в базе останутся галогенными. Интересные изменения произойдут и под капотом модели, где появится доработанный мотор 1.8 с увеличенной мощностью в 136 лошадиных сил. Также в строю останется нынешний мотор 1.6 производства Nissan, который развивает 113 лошадиных сил и работает в паре с вариатором.