Обновленная Niva Bronto - продажи начались

АВТОВАЗ объявляет о старте приема заказов на обновленную Niva Bronto. Внедорожник стал еще более комфортным и выразительным. Модель создана на базе 3-дверной Niva Legend в максимальной комплектации.

Внутри Niva Bronto получила полностью новую панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему «Эра-ГЛОНАСС», улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, ряд стилевых и технических улучшений. Что касается оборудования, то комплектация Luxe содержит в себе стандартные металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок, диски 15” с шинами МТ. Помимо вышеперечисленного, автомобиль дополнен оригинальной решеткой радиатора и массивными пластиковыми бамперами, защитой порогов, пластиковыми накладками колесных арок и противотуманными фарами.

В техническом плане Bornto отличается от обычной "Нивы" наличием переднего и заднего дифференциалов, усиленной задней осью и усиленной подвеской. Мотор здесь устанавливается стандартный - атмосферный 1.7 на 83 лошадиные силы.