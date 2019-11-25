Обновленная Нива получит подушку безопасности. Одну. Боковую

Обновленный внедорожник Lada 4x4 в топовой версии Urban получит боковую подушку безопасности, которая будет встроена в водительское сиденье

Как сообщает портал "Лада-онлайн", фронтальные подушки безопасности для модели по-прежнему не предусмотрены, однако, автопроизводитель обсуждает возможность внедрения такой опции. Правда, в таком случае придется установить новый руль и заменить облицовку рулевой колонки.

Ранее сообщалось, что на обновленном внедорожнике применят около двух десятков изменений. Так, он получит новый салонный фильтр и обогреватель, а также измененную переднюю панель с другой «приборкой», другую комбинацию приборов, модернизированное рулевое колесо и сиденья иной формы с подголовниками заднего дивана.Техническая составляющая останется прежней. Lada 4x4 оснащен 1,7-литровым бензиновым мотором, развивающим 83 л. с. и 129 Н•м крутящего момента.