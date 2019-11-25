Автомобильный портал Motorpage
25 ноя 2019

Обновленная Нива получит подушку безопасности. Одну. Боковую

Обновленная Нива получит подушку безопасности. Одну. Боковую
Автор фото: фирма-производитель

Обновленный внедорожник Lada 4x4 в топовой версии Urban получит боковую подушку безопасности, которая будет встроена в водительское сиденье

Как сообщает портал "Лада-онлайн", фронтальные подушки безопасности для модели по-прежнему не предусмотрены, однако, автопроизводитель обсуждает возможность внедрения такой опции. Правда, в таком случае придется установить новый руль и заменить облицовку рулевой колонки.

Ранее сообщалось, что на обновленном внедорожнике применят около двух десятков изменений. Так, он получит новый салонный фильтр и обогреватель, а также измененную переднюю панель с другой «приборкой», другую комбинацию приборов, модернизированное рулевое колесо и сиденья иной формы с подголовниками заднего дивана.Техническая составляющая останется прежней. Lada 4x4 оснащен 1,7-литровым бензиновым мотором, развивающим 83 л. с. и 129 Н•м крутящего момента. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada 4x4

Названа дата запуска производства обновленной Lada 4x4

18 ноября 2019

АвтоВАЗ зарегистрировал новый слоган

18 октября 2019
Lada Vesta

Lada Vesta с вариатором- производство стартовало

09 октября 2019

«Весты» с роботом похоронят

08 октября 2019
Lada Granta Sport

Быстрых «Грант» больше не будет

18 сентября 2019
Lada Vesta

Весте с вариатором быть

04 сентября 2019

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 как личный фитнес-тренер Тест драйв
25 ноября 2019

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace как личный фитнес-тренер"
Fiat Doblo - fiat doblo 2015 карета или тыква?
Тест драйв
22 ноября 2019

Fiat Doblo
"Карета или тыква?"
Mercedes-Benz B-Class - можно ли признать mercedes-benz b-class 2019 истинным представителем своего бренда?
Тест драйв
20 ноября 2019

Mercedes-Benz B-Class
"Можно ли признать Mercedes-Benz B-Class истинным представителем своего бренда?"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 7 2 0