Представлен новый кроссовер LADA

На сочинской конференции дилеров АвтоВАЗ показал первую модель, которая встанет на конвейер завода в Санкт-Петербурге (ранее принадлежал Nissan)

Кроссовер дебютировал под названием X-cross 5, однако в будущей новинке легко узнаётся FAW Bestune T77 — вседорожник, который называли кандидатом на конвейер завода ещё в феврале. Вседорожник сохранил характерные детали внешности — силуэт, радиаторную решётку, оптику и оригинальное решение задних стоек кузова.

При этом автомобиль, запечатлённый на неофициальных фото, уже украшен шильдиками и логотипами марки Lada. Каких либо радикальных изменений в дизайне не произошло, интерьер также позаимствован у Bestune без какой-либо модернизации. Что касается технических характеристик, то с большой долей вероятности у X-Cross 5 под капотом будет находиться полуторалитровый турбо-мотор, который развивает 160 лошадиных сил.