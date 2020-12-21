Представлена новая Niva

Читатели Motorpage наверняка помнят недавние фото, где были изображены обычные Chevrolet (LADA) Niva c необычной передней частью, которая напоминала оную у Toyota Rav4. Тогда казалось, что это просто безумный концепт, однако, все обернулось реальностью

Да, то, что мы все с вами видели, оказалось новой версией «Шевика» - Lada Niva Travel, которую сегодня официально представили. Внешность, пусть и став несколько необычной, действительно преобразилась. Что же здесь нового? Новые панели капота и крыльев; новая оптика; передний бампер и решетка радиатора. Большая же часть кузова осталась без изменений. Нет никаких новостей об изменениях салона, хотя был слух о том, что и его модернизируют. Пока нет ни одной официальной фотографии интерьера.

Зато техническая часть осталось неизменной классикой – атмосферный мотор 1.7 на 80 лошадиных сил в купе с постоянным полным приводом и механической 5-ступенчатой трансмиссией.