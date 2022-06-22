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22 июн 2022

Производство Lada Largus может быть запущено в июле

Производство Lada Largus может быть запущено в июле
Автор фото: фирма-производитель

Российский автопроизводитель делает все возможное, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями. Уже запущено производство "упрощенной" Lada Granta, а вскоре на конвейер может встать и Lada Largus.

Инсайдеры сообщают, что сборка будет запущена в конце июля, при этом еще одну модель, построенную на платформе B0 - хэтчбек Xray снимут с производства вовсе. Напомним, что сборка "Ларгусов" была приостановлена по причине нехватки комплектующих, хотя, по заявлениям Минпромторга, продолжение их поставок со стороны Renault было одним из основных условий сделки по выходу французской компании с рынка. Однако с тех пор официальных сообщений по этому поводу не поступало. Неизвестно также, будут ли упрощать Ларгус по примеру Lada Granta.

Что касается других моделей, то руководство АвтоВАЗа уже официально заявило о запуске конвейера Lada Niva, который состоится в августе.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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