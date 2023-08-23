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23 авг 2023

Производство лимузинов Lada Vesta начнется через год

Производство лимузинов Lada Vesta начнется через год

Российская компания АвтоВАЗ заявила о планах производства удлиненных седанов бизнес-класса под названием Lada Aura в августе-сентябре 2024 года

Lada Aura будет построена на платформе седана Vesta, но получит удлиненную на 250 миллиметров колесную базу. Отмечается, что отделка салона будет выполнена из натуральной кожи российского производства. Предположительная стоимость будущего автомобиля - 2 500 000 рублей.

В движение Lada Aura будет приводить бензиновая рядная “четверка” объемом 1,8 л. Мощность - 122 л.с. Крутящий момент - 170 Нм. Заявленный разгон до 100 км/ч - 10,2 с.  Максимальная скорость - 188 км/ч. Автомобиль будет комплектоваться вариатором. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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