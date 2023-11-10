Путин рассказал о расширении производства автомобилей Lada в Казахстане

Во время российско-казахстанских переговоров в Астане, Владимир Путин заявил, что на данный момент ведутся активные работы по расширению локализации сборки автомобилей Lada в Казахстане

Напомним, что ранее в Казахстане на заводе «Сарыаркаавтопром», принадлежащему группе Allur, собирались такие модели, как Lada Granta, Niva и Vesta. Однако в 2022 году работы были приостановлены в связи с нехваткой комплектующих.

Возобновить сборку на заводе планирую к 2024 году. Президент также отметил, что Россия со своей стороны готова обеспечить создание необходимых дополнительных мощностей, передачу определенных технологий и компетенций.