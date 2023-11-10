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10 ноя 2023

Путин рассказал о расширении производства автомобилей Lada в Казахстане

Путин рассказал о расширении производства автомобилей Lada в Казахстане
Автор фото: фирма-производитель

Во время российско-казахстанских переговоров в Астане, Владимир Путин заявил, что на данный момент ведутся активные работы по расширению локализации сборки автомобилей Lada в Казахстане

Напомним, что ранее в Казахстане на заводе «Сарыаркаавтопром», принадлежащему группе Allur, собирались такие модели, как Lada Granta, Niva и Vesta. Однако в 2022 году работы были приостановлены в связи с нехваткой комплектующих.

Возобновить сборку на заводе планирую к 2024 году. Президент также отметил, что Россия со своей стороны готова обеспечить создание необходимых дополнительных мощностей, передачу определенных технологий и компетенций.

При написании новости использовалась информация:
Автоньюс

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