Раскрыта внешность преемника Lada Granta

В сети появились снимки кузова перспективной модели Lada B-класса на платформе CMF-B-LS, которая также используется Renault Logan/Sandero III

Да, по некоторым элементам (силовой каркас, к примеру) кузов унифицирован с «логановским», но все навесные панели здесь свои собственные. Взгляните на двери – на них можно обнаружить фирменные тольяттинские x-образные выштамповки. Подобное решение можно наблюдать и на автомобилях Lada Vesta и Lada Xray.

Появления данной машины на российском рынке можно ожидать совсем скоро. Дело в том, что, несмотря на простои конвейера, на предприятии все равно ведутся работы по его модернизации для производства, уже упомянутых, Renault Logan и Sandero третьего поколения. Также была модифицирована сборочная линия Granta-Kalina, именно на ней и будут изготавливать машину, кузов которой мы и наблюдаем сегодня. Если верить производственному плану Renault, который предполагает полный переход Lada на использование платформы Renault-Nissan CMF-B-LS, новинка увидит свет уже в 2023 году.