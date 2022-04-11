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11 апр 2022

Раскрыта внешность преемника Lada Granta

Раскрыта внешность преемника Lada Granta

В сети появились снимки  кузова перспективной модели Lada B-класса на платформе CMF-B-LS, которая также используется Renault Logan/Sandero III

Да, по некоторым элементам (силовой каркас, к примеру) кузов унифицирован с «логановским», но все навесные панели здесь свои собственные. Взгляните на двери – на них можно обнаружить фирменные тольяттинские x-образные выштамповки. Подобное решение можно наблюдать и на  автомобилях Lada Vesta и Lada Xray.

Появления данной машины на российском рынке можно ожидать совсем скоро. Дело в том, что, несмотря на простои конвейера, на предприятии все равно ведутся работы по его  модернизации для производства, уже упомянутых, Renault Logan и Sandero третьего поколения.  Также была модифицирована сборочная линия Granta-Kalina, именно на ней и будут изготавливать машину, кузов которой мы и наблюдаем сегодня.  Если верить производственному плану Renault, который предполагает полный переход Lada на использование платформы Renault-Nissan CMF-B-LS,  новинка увидит свет уже в 2023 году.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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