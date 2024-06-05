Седан Lada Iskra показали на форуме в Петербурге

Компания АвтоВАЗ показала свою новую модель Lada Iskra. Презентация прошла в рамках форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге. В семейство Iskra войдут седан, универсал и их кросс-версии

Дизайн Lada Iskra выполнен в фирменной стилистике, но с рядом оригинальных элементов. К примеру, автомобиль получил свою решетку радиатора, бампера, а также форму оптики. В салоне есть мультимедийная система с небольшим экранчиком, аналоговая приборка, дополненная цифровым дисплеем посередине, а также мультифункциональное рулевое колесо.

Под капотом хорошо знакомый всем 1,6-литровый агрегат мощностью 90 л.с. или 106 л.с. в зависимости от комплектации. В первом случае мотор работает в паре с 5-ступенчатой “механикой”, а во втором идет уже связка с вариатором или 6-ступенчатой “механикой”.