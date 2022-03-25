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25 мар 2022

Стал известен механизм «упрощения» автомобилей Lada

Стал известен механизм «упрощения» автомобилей Lada
Автор фото: фирма-производитель

На днях мы писали о том, что АвтоВАЗ готов выпускать некоторые упрощенные модели без иностранных комплектующих. Теперь мы знаем подробности

Итак, под понятием «упрощенных» мы подразумеваем четыре модели – Vesta, Granta,  Niva Legend и Niva Travel, то есть это те автомобили, где зарубежных компонентов гораздо меньше. Сам механизм упрощения сведется к тому, что из машин уберут АБС, ESP, подушки безопасности и SOS-комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, модель лишат одного или двух датчиков кислорода в выпускной системе. Станет проще блок управления двигателем и его прошивка.

То есть покупателям будут предлагать автомобили максимально упрощенных комплектаций. Будет понижен и их экологический класс -  с Евро-5 до Евро-2.  Старт продаж таких машин начнется уже в мае этого года. Интересно, скажется ли упрощение на цене машин, которые по логике должны стать дешевле…

При написании новости использовалась информация:
Drom

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