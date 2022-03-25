Стал известен механизм «упрощения» автомобилей Lada

На днях мы писали о том, что АвтоВАЗ готов выпускать некоторые упрощенные модели без иностранных комплектующих. Теперь мы знаем подробности

Итак, под понятием «упрощенных» мы подразумеваем четыре модели – Vesta, Granta, Niva Legend и Niva Travel, то есть это те автомобили, где зарубежных компонентов гораздо меньше. Сам механизм упрощения сведется к тому, что из машин уберут АБС, ESP, подушки безопасности и SOS-комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, модель лишат одного или двух датчиков кислорода в выпускной системе. Станет проще блок управления двигателем и его прошивка.

То есть покупателям будут предлагать автомобили максимально упрощенных комплектаций. Будет понижен и их экологический класс - с Евро-5 до Евро-2. Старт продаж таких машин начнется уже в мае этого года. Интересно, скажется ли упрощение на цене машин, которые по логике должны стать дешевле…