Автомобильный портал Motorpage
12 апр 2021

Стал известен преемник Стива Маттина

Стал известен преемник Стива Маттина

Генеральный директор Renault Group Лука де Мео объявил о новых назначениях в совместном подразделении Dacia-Lada

Новое подразделение возглавит  Дени Ле Вот. Послужной список у этого человека приличный – до сегодняшнего дня он возглавлял подразделение коммерческих автомобилей Renault-Nissan,  а еще раньше Ле Вот занимал пост коммерческого директора Renault по евразийскому региону.  Важно заметить, что Ив Каракатзанис сохраняет свое президентское кресло в АвтоВАЗ.

Гораздо интереснее узнать, что пост шеф-дизайнера в совместном предприятии займет некто Алехандро Месонеро-Романос. Человек интересный, так как свой путь он начинал в Renault, где разрабатывал облик изящной Laguna Coupe. Затем Месонеро-Романос перешел в корейское подразделение Renault-Samsung, там он отметился в создании модели SM7. Нам эта модель неизвестна, но она является перелицованной версией седана Renault Latitude.  После карьеры в Renault Месонеро-Романос ушел в Volkswagen, а точнее в Seat,  где и трудился до последнего момента. Такие модели как Seat Ateca или новое поколение Leon также принадлежат его рукам.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Автомобили Lada обзавелись новой мультимедийной системой

12 апреля 2021

Lada Vesta получит новые агрегаты

12 апреля 2021

«Нива» врывается в Англию

15 марта 2021

Lada Granta получит новый двигатель

10 марта 2021
Lada Largus

Lada Largus получит газовую версию

10 марта 2021

Lada Granta получит новый двигатель

25 февраля 2021

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-30 - mazda cx-30 (2020) ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать mazda cx-30 Тест драйв
12 апреля 2021

Mazda CX-30
"Ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать Mazda CX-30"
KIA Rio X - kia rio x (2020) уравнение с известным
Тест драйв
09 апреля 2021

KIA Rio X
"Уравнение с известным"
Bentley Flying Spur - bentley flying spur (2020) не признает компромиссов
Тест драйв
06 апреля 2021

Bentley Flying Spur
"Не признает компромиссов"
Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb
Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"

Написано новостей:

2 8 0 7 2