Стал известен преемник Стива Маттина

Генеральный директор Renault Group Лука де Мео объявил о новых назначениях в совместном подразделении Dacia-Lada

Новое подразделение возглавит Дени Ле Вот. Послужной список у этого человека приличный – до сегодняшнего дня он возглавлял подразделение коммерческих автомобилей Renault-Nissan, а еще раньше Ле Вот занимал пост коммерческого директора Renault по евразийскому региону. Важно заметить, что Ив Каракатзанис сохраняет свое президентское кресло в АвтоВАЗ.

Гораздо интереснее узнать, что пост шеф-дизайнера в совместном предприятии займет некто Алехандро Месонеро-Романос. Человек интересный, так как свой путь он начинал в Renault, где разрабатывал облик изящной Laguna Coupe. Затем Месонеро-Романос перешел в корейское подразделение Renault-Samsung, там он отметился в создании модели SM7. Нам эта модель неизвестна, но она является перелицованной версией седана Renault Latitude. После карьеры в Renault Месонеро-Романос ушел в Volkswagen, а точнее в Seat, где и трудился до последнего момента. Такие модели как Seat Ateca или новое поколение Leon также принадлежат его рукам.