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22 апр 2022

У дилеров Lada закончились машины с "автоматом"

У дилеров Lada закончились машины с "автоматом"

Речь идет про все типы таких коробок передач, включая роботы и вариаторы. Данные агрегаты из-за логистических проблем оказались в дефиците

Дилеры отечественного автопроизводителя сообщают, что ждать машин с автоматическими коробками передач стоит не раньше 2023 года. По сообщениям наших коллег из Gazeta.ru у продавцов остались считанные единицы "двухпедальных" машин. К примеру, в Ижевске их всего семь- пять Vesta и две Granta. В Ярославле их и того меньше - четыре Xray Cross.

Из-за вынужденного упрощения комплектаций автомобилей, предприятию будет проще выпускать машины с механическими коробками передач. Вариаторы и автоматы Jatco - японские агрегаты и поставлялись к нам из за рубежа. Любопытно, но по статистике, доля Лад, продаваемых с разными типами автоматизированных коробок, сравнительно невелика. На них приходилось около 10% всего спроса.

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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