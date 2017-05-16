На спортивных версиях Lada Kalina Sport и Lada Granta Sport, реализованных с 5 сентября 2015 года по настоящее время был обнаружен заводской дефект: топливная/паровая трубка может перетираться о трос сцепления. В компании приняли решение об отзыве всех реализованных автомобилей, речь идет о 446 седанах Lada Granta Sport и хэтчбеках Lada Kalina Sport

На транспортных средствах будет выполнена установка защитной облицовки, которая исключит возможность перетирания трубок. При наличии следов контакта на трубках, будет произведена замена трубок в сборе на новые. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Об этом говорится в сообщении Росстандарта, в адрес которого было направлено соответствующее уведомление.

Любопытно, что данная отзывная кампания организована спустя почти два месяца с момента, как АвтоВАЗ объявил об отзыве «гражданских» Lada Granta и Kalina с механическими коробками передач из-за такого же дефекта. Тогда под отзыв попало более 106 тысяч автомобилей.