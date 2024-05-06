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6 май 2024

В Бразилии заинтересовались пикапом на базе Lada Niva Legend

В Бразилии заинтересовались пикапом на базе Lada Niva Legend
Автор фото: фирма-производитель

На бразильском рынке в Южной Америке Lada Niva известна уже достаточно давно и даже обзавелась статусом культового автомобиля. Судя по последним новостям, интерес к модели может вновь возродиться благодаря версии пикапа, которая на другом краю света представлена в двух модификациях

Безусловно, российскую рабочую лошадку ценят там и за низкую цену - всего 60 000 реалов, что эквивалентно 1 080 000 рублей. Выпуском такой версии занимается дочернее подразделение АвтоВАЗа “ВИС-Авто”, в связи с чем и название у коммерческой “Нивы” соответствующее - ВИС-2346. Уже с завода автомобиль можно заказать как с 2-, так и 4-дверной кабиной, а также с надстройкой для обычного груза или с рефрижератором. Особое внимание привлекает объем грузового пространства - 3500 л. и внушительный дорожный просвет в 240 мм.

Приводится в движение бразильская “Нива” 1,7-литровым мотором мощностью 84 л.с. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
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