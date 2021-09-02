В Британии появилась необычная Нива с автоматом

У отечественного внедорожника появилось очень много общих деталей с автомобилем BMW

Владелец машины существенно доработал автомобиль - убрал штатный мотор 1.7 на 83 лошадиные силы и механическую 5-ступенчатую коробку передач. Их место заняли агрегаты от BMW 1-Series. Речь идет о моторе 1.6 мощностью в 122 лошадиные силы и автоматической коробке передач.

Занятно, но машину также лишили полного привода, но увеличили на пять сантиметров дорожный просвет. Чувствуется, что машину строили в качестве стильного покорителя асфальтовых просторов – присутствует очень много различного детейлинга, начиная от раздвоенных патрубков выхлопной системы, которые покрыты хромом и заканчивая 18-дюймовыми дисками.