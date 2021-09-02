Автомобильный портал Motorpage
2 сен 2021

В Британии появилась необычная Нива с автоматом

В Британии появилась необычная Нива с автоматом

У отечественного внедорожника появилось очень много общих деталей с автомобилем BMW

Владелец машины существенно доработал автомобиль -  убрал штатный мотор 1.7 на 83 лошадиные силы и механическую 5-ступенчатую коробку передач. Их место заняли агрегаты от BMW 1-Series. Речь идет о моторе 1.6 мощностью в 122 лошадиные силы и автоматической коробке передач.

Занятно, но машину также лишили полного привода, но увеличили на пять сантиметров дорожный просвет. Чувствуется, что машину строили в качестве стильного покорителя асфальтовых просторов – присутствует очень много различного детейлинга, начиная от раздвоенных патрубков выхлопной системы, которые покрыты хромом и заканчивая 18-дюймовыми дисками.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Глава Ростеха похвалил качество автомобилей Lada.

02 сентября 2021

Салон новой Lada Vesta показали публике

01 сентября 2021
Lada Granta

У Lada Granta появится версия "лоу-кост"

30 августа 2021
Lada Niva Travel

Lada Niva Travel останется в строю надолго.

26 августа 2021

АвтоВАЗ займется электромобилями

25 августа 2021
Lada Granta 2019 вид спереди

Lada Granta стала дефицитом в России

17 августа 2021

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A3 - audi a3 (2021) без разницы, четыре или пять, но за три Тест драйв
01 сентября 2021

Audi A3
"Без разницы, четыре или пять, но за три"
KIA Seltos - kia seltos (2020) с kia seltos не нужно выбирать между пижонством и практичностью
Тест драйв
30 августа 2021

KIA Seltos
"С Kia Seltos не нужно выбирать между пижонством и практичностью"
Volkswagen Tiguan - volkswagen tiguan r (2021) для дороги без конца
Тест драйв
27 августа 2021

Volkswagen Tiguan
"Для дороги без конца"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 8 9 9 4