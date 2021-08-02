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2 авг 2021

ВАЗ 2106 превратили в машину Джеймса Бонда

ВАЗ 2106 превратили в машину Джеймса Бонда

Краснодарский блогер Ваган Микаэлян опубликовал в Инстаграме видеозапись первых тестов своего «Дракона» — ВАЗ-2106, который он оснастил двумя огнемётами

Многие пользователи думают, что блогер создал машину для некоего особого подхода в приготовлении барбекю. Однако, все куда интереснее – «шестерка» будет выступать в роли аннигилятора для других машин. Как именно реализовано метание огня - не раскрывается. По видео можно понять лишь, что каждый огнемёт заместил собой половину фары. Зато известно, что дальность применения может достигать десяти метров.

Отметим, что проект «огненной» шестерки создал тот же человек, что делал и знаменитую Lada Priora на паучьих лапах. Причем то был не простой арт-объект, а настоящий транспорт, который был способен передвигаться своим ходом!

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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