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13 мар 2017

ВАЗ возвращается на Кубу

ВАЗ возвращается на Кубу

Президент «АвтоВАЗа Николя Мора объявил о планах ВАЗа выйти на кубинский рынок

Пока речь идет о двух моделях - Vesta и Largus, поставка первой партии в 300 автомобилей в настоящее время обсуждается с Министерством транспорта Кубы.

Столь скромный объем поставки продиктован желанием увидеть реакцию рынка и понять, будет ли спрос на новинки из России на весьма сложном и закрытом рынке. По данным ТАСС, первая партия машин будет доставлена на остров свободы уже в мае, после чего отправятся в таксомоторные парки и прокатные агентства, где начнется их тестовая эксплуатация, по результатам которой на Кубе примут решение о закупке российских автомобилей.

При благоприятном исходе, контракт на следующие поставки может быть заключен уже в следующем году.«Последний раз наши машины продавались кубе 12 лет назад, но мы снова хотим занять свою нишу на этом рынке. Куба – часть стратегии новой экспортной кампании» прокомментировал новость глава «АвтоВАЗа».

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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