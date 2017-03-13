Президент «АвтоВАЗа Николя Мора объявил о планах ВАЗа выйти на кубинский рынок

Пока речь идет о двух моделях - Vesta и Largus, поставка первой партии в 300 автомобилей в настоящее время обсуждается с Министерством транспорта Кубы.

Столь скромный объем поставки продиктован желанием увидеть реакцию рынка и понять, будет ли спрос на новинки из России на весьма сложном и закрытом рынке. По данным ТАСС, первая партия машин будет доставлена на остров свободы уже в мае, после чего отправятся в таксомоторные парки и прокатные агентства, где начнется их тестовая эксплуатация, по результатам которой на Кубе примут решение о закупке российских автомобилей.

При благоприятном исходе, контракт на следующие поставки может быть заключен уже в следующем году.«Последний раз наши машины продавались кубе 12 лет назад, но мы снова хотим занять свою нишу на этом рынке. Куба – часть стратегии новой экспортной кампании» прокомментировал новость глава «АвтоВАЗа».