Владельцы Lada Xray поворачивают на сервис

Почти десять тысяч автомобилей отечественной марки отправляются в ремонтные боксы из-за проблем с рулевым управлением.

Как сообщает Росстандарт, проблема кроется в возможном дефекте сварного шва вала рулевого усилителя. Панацея будет заключаться в замене самого механизма, которую проведут бесплатно для всех владельцев машин с дефектом. Дилеры уже оповещают владельцев о необходимости сервисного обслуживания, но и они сами могут пробить свой VIN-номер и выяснить факт отзывной компании в отношении своей машины.

Между тем, похожая поломка на этой же модели фиксировалась в 2019 году. Тогда, из-за слабой сварки валы попросту ломались, и машина теряла управление. На тот момент потенциальная проблема могла содержаться у нескольких сотен автомобилей.