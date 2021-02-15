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15 фев 2021

Владельцы Lada Xray поворачивают на сервис

Владельцы Lada Xray поворачивают на сервис
Автор фото: фирма-производитель

Почти десять тысяч автомобилей отечественной марки отправляются в ремонтные боксы из-за проблем с рулевым управлением.

Как сообщает Росстандарт, проблема кроется  в возможном дефекте сварного шва вала рулевого усилителя.  Панацея будет заключаться в замене самого механизма, которую проведут бесплатно для всех владельцев машин с дефектом. Дилеры уже оповещают владельцев о необходимости сервисного обслуживания, но и они сами могут пробить свой VIN-номер и выяснить факт отзывной компании в отношении своей машины.

Между тем, похожая поломка на этой же модели фиксировалась в 2019 году. Тогда, из-за слабой сварки валы попросту ломались, и машина теряла управление. На тот момент потенциальная проблема могла содержаться у нескольких сотен автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
drom

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