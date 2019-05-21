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21 май 2019

Водители, сдавайте свои "Ларгусы"

Водители, сдавайте свои "Ларгусы"
Автор фото: фирма-производитель

Росстандарт информирует о проведении добровольного отзыва 32 892 автомобилей Lada Largus. Под отзывную кампанию подпадают автомобили, реализованные на российском рынке с ноября 2017 года по сегодняшний день.


В качестве причины отзыва называют возможное смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, из-за чего водителю может потребоваться повышенное усилие при воздействии на педаль тормоза.


На отзываемых Ларгусах проверят дату производства вакуумного усилителя и, при необходимости, его заменят. Ремонтные работы для владельцев этих машин проведут бесплатно. АВТОВАЗ проинформирует владельцев автомобилей Lada Largus, подпадающих под отзыв, о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для проверки и замены этого важного узла автомобиля. Владельцы могут не дожидаться особого приглашения и, соответственно, по VIN-коду определить, подпадает ли их автомобиль под отзывную кампанию.

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