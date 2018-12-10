Из кроссовера в пикапы и обратно

Совсем недавно мы писали о дизайнерах из X-Tomi Design, которые показали свое видение автомобилей Aurus в кузове универсал. По всей видимости, одного автомобиля им оказалось мало, и они решили взяться за весь российский автопром

Следующим подопытным стал небезызвестный кроссовер LADA XRAY , из которого шустрые венгры поспешили сделать пикап. За основу была взята свежая модификация XRAY Cross. Дизайнеры немного увеличили колесную базу, а для гармонии продлили х-образные выштамповки и на кузов. Что характерно, автомобилю оставили четыре двери, видимо создатели исходили из практичности.

Само собой, автомобиль не появится в серийном производстве, по крайней мере, в ближайшее время. Однако такой вариант развития модели может быть вполне реальным, учитывая тот факт, что, например, у Renault есть свой собственный пикап, сделанный из кроссовера Duster- модель Oroch. Между тем, сегмент пикапов в России не очень популярен. На данный момент самым продаваемым пикапом в стране является УАЗ «Пикап» — за 10 месяцев этого года было куплено 2953 экземпляра модели.