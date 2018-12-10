Автомобильный портал Motorpage
10 дек 2018

Из кроссовера в пикапы и обратно

Из кроссовера в пикапы и обратно

Совсем недавно мы писали о дизайнерах из X-Tomi Design, которые показали свое видение автомобилей Aurus в кузове универсал. По всей видимости, одного автомобиля им оказалось мало, и они решили взяться за весь российский автопром

Следующим подопытным стал небезызвестный кроссовер LADA XRAY , из которого шустрые венгры поспешили сделать пикап.  За основу была взята свежая модификация XRAY Cross. Дизайнеры немного увеличили колесную базу, а для гармонии продлили х-образные выштамповки и на кузов.  Что характерно, автомобилю оставили четыре двери, видимо создатели исходили из практичности.

Само собой, автомобиль не появится в серийном производстве, по крайней мере, в ближайшее время. Однако такой вариант развития модели может быть вполне реальным, учитывая тот факт, что, например, у Renault есть свой собственный пикап, сделанный из кроссовера Duster- модель Oroch. Между тем, сегмент пикапов в России не очень популярен. На данный момент самым продаваемым пикапом в стране является УАЗ «Пикап» — за 10 месяцев этого года было куплено 2953 экземпляра модели.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Известия, CarsWeek

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada VestaXRAY Cross

Из кроссовера в пикапы и обратно

10 декабря 2018

Lada объявила отзыв моделей из-за неправильных рулей

03 декабря 2018

Lada Van - секретный автомобиль

03 декабря 2018
Lada 4x4

«Ниву» в стойло – владельцев на сервис

30 ноября 2018

Куба далеко? Куба рядом. АвтоВаз начал поставки

31 октября 2018

АвтоВаз получил сертификаты на спортивные Весты

31 октября 2018

 Новости Lada Xray Cross

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Santa Fe - незаметный эскапизм: как умеет соблазнять новый hyundai santa fe Тест драйв
10 декабря 2018

Hyundai Santa Fe
"Незаметный эскапизм: как умеет соблазнять новый Hyundai Santa Fe"
Jeep Cherokee - jeep cherokee 2019 как все и не как все
Тест драйв
06 декабря 2018

Jeep Cherokee
"Как все и не как все"
Mercedes-Benz A-Class - mercedes-benz a-class 2019 стал в прямом смысле очень разговорчивым
Тест драйв
03 декабря 2018

Mercedes-Benz A-Class
"Седан Mercedes-Benz A-Class стал в прямом смысле очень разговорчивым"
Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья
Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"

Написано новостей:

2 2 3 5 5