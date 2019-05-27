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27 май 2019

Отзыв Lada XRAY Cross

Отзыв Lada XRAY Cross
Автор фото: фирма-производитель

«АвтоВАЗ» отзывает автомобили Lada XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления. Завод уже разослал предписания своим дилерам. На автомобилях будут бесплатно менять промежуточный вал

Ресурсу Лада.онлайн стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением. Серьезность ситуации подчеркивается тем обстоятельством, что компания попросила руководителей дилерской сети доставлять машины на сервис с помощью эвакуаторов.

"Срочно отозвать из эксплуатации автомобиль (связаться по телефону с владельцем устно) из списка (приложение 1) и доставить его эвакуатором на территорию дилерского центра", - говорится в постановлении, разосланном дилерам. Это должно быть сделано "в целях безусловной защиты потребителей от возможного несоответствия вала электроусилителя рулевого управления". Любопытно, что Росстандарт пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию. В свою очередь, представители АвтоВАЗ сообщили, что автомобили действительно пройдут определенную проверку, однако попросили воздержаться от выводов.

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При написании новости использовалась информация:
Российская Газета, Drom

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