LADA X-ray Cross и Яндекс - дружба навек

АвтоВАЗ приступил к серийному производству топовой версии Lada XRay Cross под названием Instinct

Помимо, мультимедийной системы от Яндекс,которая будет идти совместно с сотовым модулем, автомобиль будет обладать целым набором отличительных черт. Например, Снаружи новинку можно опознать по контрастным деталям: в черный глянцевый цвет окрашены крыша, корпуса зеркал и диски. Внутри появилась специальная обивка сидений, черные поручни дверей с эффектом глянца, а также логотип с названием серии.

Технические характеристики Lada XRay Cross Instinct в АвтоВАЗе пока не раскрывают. Но секрета никакого нет, так как обычный кроссовер доступен с 122-сильным двигателем объемом 1,8 л, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, автомобиль предлагается с 1,6-литровым агрегатом мощностью 113 сил, действующим в паре с вариатором. Так что здесь стоит вопрос лишь в том , будет ли доступна новая версия автомобиля в обеих конфигурациях.