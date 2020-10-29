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29 окт 2020

Японский дизайнер превратил Lamborghini Aventador S в арт-объект

Японский дизайнер превратил Lamborghini Aventador S в арт-объект
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborghini представила новую версию суперкара Aventador S – Yamamoto, над внешностью которой поработал известный японский модельер Ёдзи Ямамото. «Холстом» для дизайнера стал чёрный кузов, который он раскрасил фирменными крупными мазками, паттернами и японскими иероглифами

«Суперкары Lamborghini с их неподражаемой внешностью мгновенно узнаваемы. Поэтому я рад видеть плоды нашей коллаборации, подчёркивающие уникальность, вневременность и безграничную страсть, присущие обоим нашим брендам», – сказал Ямамото. Aventador S, превращённый в арт-объект, дебютировал на открытии Lamborghini Lounge в Токио – второго в мире пространства итальянской марки для проведения мероприятий после нью-йоркского. Там также расположена студия дизайна Ad Personam, где клиенты могут персонализировать свой Lamborghini.

Aventador S приводит в движение 6,5-литровый атмосферный мотор V12, развивающий до 740 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет семидиапазонная роботизированная коробка. До 100 километров в час суперкар разгоняется за три секунды, а максимальная скорость составляет 350 километров в час.

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