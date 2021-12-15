В Пензе начали собирать автомобили Lamborghini

К сожалению, речь не идет про строительство конвейеров, просто местные жители стали заниматься созданием реплик. На одну из них мы вам и предлагаем взглянуть. Встречайте – реплика Lamborghini Aventador

В данном случае, создатель построил машину на основе японского седана Lexus GS. Взяв от него шасси, двигатель и трансмиссию, инженер с нуля сварил кузов из стального профиля и установил его на японскую платформу. Полного соответствия компоновке и размерам оригинала ждать не стоит. Важный нюанс – двигатель здесь был доработан, правда, создатель не указывает, что именно было сделано. В объявлении представлена лишь туманная формулировка – особые настройки.

Интересно, но на автомобиле присутствуют и детали от оригинального Lamborghini. Речь идет о колесных дисках. Кроме того, автомобиль не собран до конца. Здесь нет нормального салона, стекол и световых приборов. Все это придется устанавливать новому владельцу.