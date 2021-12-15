Автомобильный портал Motorpage
15 дек 2021

В Пензе начали собирать автомобили Lamborghini

В Пензе начали собирать автомобили Lamborghini

К сожалению, речь не идет про строительство конвейеров, просто местные жители стали заниматься созданием реплик. На одну из них мы вам и предлагаем взглянуть. Встречайте – реплика Lamborghini Aventador

В данном случае, создатель построил машину на основе японского седана Lexus GS. Взяв от него шасси, двигатель и трансмиссию, инженер с нуля сварил кузов из стального профиля и установил его на японскую платформу. Полного соответствия компоновке и размерам оригинала ждать не стоит. Важный нюанс – двигатель здесь был доработан, правда, создатель не указывает, что именно было сделано. В объявлении представлена лишь туманная формулировка – особые настройки.

Интересно, но на автомобиле присутствуют и детали от оригинального Lamborghini. Речь идет о колесных дисках.  Кроме того, автомобиль не собран до конца. Здесь нет нормального салона, стекол и световых приборов. Все это придется устанавливать новому владельцу.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae Roadster (2022)

Lamborghini Aventador снимают с производства

26 октября 2021
Lamborghini Aventador Era

Арабские эмираты попрощались с Lamborghini Aventador при помощи тюнинга

28 июля 2021
Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae (2022)

В Lamborghini представили прощальный Aventador

08 июля 2021
Lamborghini Aventador S – Yamamoto

Японский дизайнер превратил Lamborghini Aventador S в арт-объект

29 октября 2020
Lamborghini Aventador

Lamborghini отзывает автомобили в России

30 октября 2019
Lamborghini Aventador

Анонсирован последний Lamborghini

10 октября 2019

 Новости Lamborghini Aventador

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz C-Class - mercedes-benz c200 (2022) двуликий Тест драйв
15 декабря 2021

Mercedes-Benz C-Class
"Двуликий "
KIA Mohave - kia mohave (2020) от томагавка к автопилоту
Тест драйв
12 декабря 2021

KIA Mohave
"От томагавка к автопилоту (часть 2)"
Genesis G70 - genesis g70 (2021) расправляет крылья и учится летать
Тест драйв
09 декабря 2021

Genesis G70
"Новый Genesis G70 расправляет крылья и учится летать"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 6 8 6