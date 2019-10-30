Lamborghini отзывает автомобили в России

Отзыв автомобилей - стандартная практика, но когда такое событие происходит у производителя эксклюзивных автомобилей – это определенно вызывает интерес

Компания Lamborghini приняла решение отозвать 27 спорткаров Aventador. Сервисная акция затронет машины, проданные с 2017 по 2019 год. Как сообщает Росстандарт, причина отзывной кампании — неожиданное выключение двигателя в определенных условиях движения (отпускание педали газа при работе двигателя на холостом ходу). В ведомстве подчеркнули, что после выключения двигатель можно беспрепятственно запустить.

Правда, это не отменяет того, что машины должны отправиться в сервис, где им обновят программное обеспечение электронного блока управления двигателем. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.