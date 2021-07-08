В Lamborghini представили прощальный Aventador

Lamborghini решила поставить точку в жизненном цикле модели Aventador, первая итерация которой увидела свет ровно десять лет назад

Aventador LP 780-4 Ultimae, а именно так называется новинка, вобрала в себя лучшее от моделей Aventador S и SVJ. Спорткар получил двигатель 6.5-литровый двигатель V12. Мощность ему увеличили до 780 лошадиных сил, что на сорок коней больше чем у Aventador S и на 10 – чем у SVJ. Максимальная скорость – 355 километров в час, а на разгон до сотни спорткар тратит 2.8 секунды. Интересно, что LP 780-4 Ultimae получил и полноуправляемое шасси.

Прощальный Aventador будет выпущен сравнительно небольшим тиражом в шестьсот экземпляров. Причем изготовят 350 автомобилей в кузове купе и 250 в кузове родстер. От других версий спорткаров новинка отличается лишь дизайном переднего бампера и двумя новыми оттенками окраска.