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8 июл 2021

В Lamborghini представили прощальный Aventador

В Lamborghini представили прощальный Aventador
Автор фото: фирма-производитель

Lamborghini решила поставить точку в жизненном цикле модели Aventador, первая итерация которой увидела свет ровно десять лет назад

Aventador LP 780-4 Ultimae, а именно так называется новинка, вобрала в себя лучшее от моделей Aventador S и SVJ. Спорткар получил двигатель 6.5-литровый двигатель V12. Мощность ему увеличили  до 780 лошадиных сил, что на сорок коней больше чем у Aventador S и на 10 – чем у SVJ. Максимальная скорость – 355 километров в час, а на разгон до сотни спорткар тратит 2.8 секунды. Интересно, что LP 780-4 Ultimae получил и полноуправляемое шасси.

Прощальный Aventador будет выпущен сравнительно небольшим тиражом  в шестьсот экземпляров.  Причем изготовят 350 автомобилей в кузове купе и 250 в кузове родстер. От других версий спорткаров новинка отличается лишь дизайном переднего бампера и двумя новыми оттенками окраска.

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