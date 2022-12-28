Автомобильный портал Motorpage
28 дек 2022

Lamborghini Aventador превратили в картину

Lamborghini Aventador превратили в картину

В Сети опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировали феноменальное превращение Lamborghini Aventador SVJ в произведение искусства в стиле импрессионизма. Так владелец спорткара решил придать своему автомобилю уникальности

Для создания великолепного стиля хозяин спорткара пригласил известную художницу Элизу Чану Чеккетти, которая взяла кисти и разрисовала машину за несколько часов. К слову, родной цвет машины – синий, но автомобиль покрыли специальной пленкой, так что родная краска не пострадала – весь рисунок делали именно на пленке.

Широкими же мазками художница раскрасила один борт «Авентадора» зелёной и фиолетовой краской, в то время как на другом преобладают желтый, оранжевый и красный оттенки.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Пензе начали собирать автомобили Lamborghini

15 декабря 2021
Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae Roadster (2022)

Lamborghini Aventador снимают с производства

26 октября 2021
Lamborghini Aventador Era

Арабские эмираты попрощались с Lamborghini Aventador при помощи тюнинга

28 июля 2021
Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae (2022)

В Lamborghini представили прощальный Aventador

08 июля 2021
Lamborghini Aventador S – Yamamoto

Японский дизайнер превратил Lamborghini Aventador S в арт-объект

29 октября 2020
Lamborghini Aventador

Lamborghini отзывает автомобили в России

30 октября 2019

 Новости Lamborghini Aventador

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skywell ET5 - skywell et5 (2022) «небохорошо» Тест драйв
24 декабря 2022

Skywell ET5
"«Небохорошо»"
Omoda C5 - jmoda c5 (2023) вид спереди
Тест драйв
17 декабря 2022

Omoda C5
"Первый пошел!"
Voyah Free - voyah free (2023) китайский гибрид с европейским лицом
Тест драйв
10 декабря 2022

Voyah Free
"Китайский гибрид с европейским лицом"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"

Написано новостей:

3 2 1 3 4