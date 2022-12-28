Lamborghini Aventador превратили в картину

В Сети опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировали феноменальное превращение Lamborghini Aventador SVJ в произведение искусства в стиле импрессионизма. Так владелец спорткара решил придать своему автомобилю уникальности

Для создания великолепного стиля хозяин спорткара пригласил известную художницу Элизу Чану Чеккетти, которая взяла кисти и разрисовала машину за несколько часов. К слову, родной цвет машины – синий, но автомобиль покрыли специальной пленкой, так что родная краска не пострадала – весь рисунок делали именно на пленке.

Широкими же мазками художница раскрасила один борт «Авентадора» зелёной и фиолетовой краской, в то время как на другом преобладают желтый, оранжевый и красный оттенки.