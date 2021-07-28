Арабские эмираты попрощались с Lamborghini Aventador при помощи тюнинга

В январе этого года ателье Huber, базирующееся в Объединенных Арабских Эмиратах, объявило о постройке трибьют-версии Lamborghini Aventador. На дворе июль и мы наконец сможем познакомиться с автомобилем

Проект получил название Era, что символизирует конец эпохи одной из величайших моделей из Сант-Агата-Болоньезе. По большому счету весь проект – это не сам автомобиль, а набор кузовных панелей, выполненных из карбона. Что характерно, самих деталей тоже немного – бампера, спойлеры и крышка капота.

Технические компоненты машины остаются без изменений. То есть будущий владелец увидит под капотом Era стандартный 792-сильный мотор Lamborghini, который сочетается с роботизированной коробкой передач. Разгон до сотни занимает менее трех секунд.